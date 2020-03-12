https://static.news.ru/photo/62a66c8e-6456-11ea-b4ae-fa163e074e61_660.jpgФото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Четверо жителей селения Джемикент в Дербентском районе Дагестана устроили самосуд над односельчанином за осквернение могилы их матери.
Мужчину протащили несколько десятков метров по земле, избили, а затем привязали к трубе у одного из домов. Участники расправы собирались измазать его коровьим навозом, но в происходящее вмешалась полиция. Видео происшествия было опубликовано МВД республики.