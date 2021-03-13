Жители Бурятии массово остались без света из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/ad8d950c-8489-11eb-96eb-96000091f725_660.jpg Фото: irao-generation.ru

Подача электроэнергии восстановлена в Бурятии после массового отключения на Гусиноозерской гидроэлектростанции (ГРЭС).

Согласно данным пресс-службы «Россети Сибирь», точечные отключения были зафиксированы 14 марта в Улан-Удэ, Кятхтинском, Джидинском, Селингинском, Баргузинском, Курумканском, Гусиноозерском районах. Инцидент связан со срабатыванием противоаварийной автоматики в энергосистеме республики.

Причиной нарушения стало отключение на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас энергетики завершили работы, в 10:28 (05:28 мск) по местному времени потребители были запитаны, — уточнили в пресс-службе.

Медучреждения в регионе не пострадали благодаря резервным источникам питания. Также продолжал работать в штатном режиме Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ, где проходит чемпионат России по вольной борьбе.

В свою очередь в Улан-Удэ сообщили, что, по предварительным сведениям, из-за обрыва штанги 220 кВ на Гусиноозерской ГРЭС произошло аварийное отключение электроэнергии на линии 110кВ, 220кВ, сработала автоматическая защита, что привело к отключению электроэнергии от подстанции Районная, Северная и ТЭЦ-1. В связи с происшествием мэр города Игорь Шутенков поручил ввести режим повышенной готовности всех коммунальных служб, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее военный обозреватель и полковник запаса РФ Александр Жилин завил, что страны Запада могут поддержать Украину в войне с Российской Федерацией и при помощи кибератак отключить электричество в крупных городах страны.