https://static.news.ru/photo/64ac07f2-b851-11e9-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

Запрет на возвращение в свои дома сохраняется только для жителей посёлка Каменка Красноярского края. Именно здесь расположен склад боеприпасов, в котором разорвались снаряды.

Снят запрет на 20 км зоны вокруг склада. Жители всех поселков, кроме Каменки, могут вернуться в свои дома, — сказал источник «Интерфакса».

Для жителей, эвакуированных в Красноярск, 7 августа будут запущены специальные поезда до станции Ачинск.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек.

Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа, писал News.ru.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.