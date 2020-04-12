Жителей Липецка переполошил необъяснимый гул в городе

https://static.news.ru/photo/78cc4a8c-7ca8-11ea-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: lipetskcity.ru

Жители Липецка пожаловались на громкий гул непонятного происхождения, который беспокоил их в течение всей ночи. По их словам, слышно его было практически во всех районах города.

Сообщения о неприятном звуке начали поступать ещё 11 апреля, в ночь на 12-е он не утих. К утру произошедшее обсуждали уже практически во всех социальных сетях, передаёт LipetskMedia. Люди охарактеризовали звук как «ужасно напрягающий».

Однако причина странного явления так и не прояснилась. В региональном главке МЧС никаких происшествий и чрезвычайных ситуаций с вечера до утра в городе не зафиксировали. Там назвать источник гула затруднились.

Между тем местные жители отмечают, что особенно негативное впечатление гул оказал на них в условиях самоизоляции, когда и без того длительное пребывание дома создаёт у них чувство эмоциональной усталости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Липецкой области местная администрация обратилась за финансовой помощью к региональным предприятиям и организациям. Деньги с компаний власти попросили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.