Жителей Липецка переполошил необъяснимый гул в городе

Жители Липецка пожаловались на громкий гул непонятного происхождения, который беспокоил их в течение всей ночи. По их словам, слышно его было практически во всех районах города.
Сообщения о неприятном звуке начали поступать ещё 11 апреля, в ночь на 12-е он не утих. К утру произошедшее обсуждали уже практически во всех социальных сетях,
Однако причина странного явления так и не прояснилась. В региональном главке МЧС никаких происшествий и чрезвычайных ситуаций с вечера до утра в городе не зафиксировали. Там назвать источник гула затруднились.
Между тем местные жители отмечают, что особенно негативное впечатление гул оказал на них в условиях самоизоляции, когда и без того длительное пребывание дома создаёт у них чувство эмоциональной усталости.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Липецкой области местная администрация обратилась за финансовой помощью к региональным предприятиям и организациям. Деньги с компаний власти попросили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
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