https://static.news.ru/photo/6123dce0-b9cd-11e9-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Каменке в Красноярском крае, возле которой произошёл пожар на военном складе, вновь началась эвакуация. На территории деревни обнаружен снаряд.

Местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас. Для безопасности всех попросили покинуть территорию, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

На выезде из Каменки в настоящее время наблюдается большой поток машин, в том числе и военных, который регулируют сотрудники ГИБДД.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек.

Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа, писал News.ru.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года.