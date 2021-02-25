Житель Волгограда напал на фельдшера с ножом и потребовал сделать ему укол

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В Волгограде 43-летний местный житель напал на фельдшера скорой помощи и, угрожая ножом, заставил сделать инъекцию психотропного препарата. Мужчина задержан полицией.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Симонова. Медработник туда прибыл по вызову, но когда он зашёл в квартиру, хозяин приставил к его горлу нож.

Фельдшер выполнил требование мужчины и сделал ему укол успокоительного. Дождавшись, когда лекарство начало действовать, он позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что напавший на фельдшера волгоградец ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство.

В настоящее время злоумышленник находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о хищении либо вымогательстве наркотических или психотропных средств (ст. 229 УК РФ). Кроме того, в полиции намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу, сообщается на сайте главка МВД по Волгоградской области.

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