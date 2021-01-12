Житель Украины попытался прорваться в Крым на внедорожнике

https://static.news.ru/photo/51f3ea30-54db-11eb-8f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Украинские пограничники задержали 29-летнего жителя Запорожья, который пытался прорваться в Крым на внедорожнике.

Инцидент произошёл на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар». Мужчина, управлявший автомобилем Nissan X-Trail, закрылся в нём, не позволяя пограничникам произвести досмотр, а затем без прохождения контроля направился на выезд.

Водитель дважды таранил болард (механизм принудительной остановки транспортных средств), после чего был извлечён из салона машины и задержан. При этом он вёл себя неадекватно — оказывал сопротивление, ругался и угрожал пограничникам.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение военнослужащим и нарушение правил на КПВВ, а затем вместе с автомобилем передали сотрудникам полиции для принятия правового решения, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что российские пограничники задержали на границе с Украиной контрабандиста, который попытался протаранить их на автомобиле. Он намеревался незаконно провезти через границу крупную партию товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на территории РФ. Пограничники применили оружие, в результате чего злоумышленник был ранен.