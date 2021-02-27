Житель Уфы полгода жил с трупом брата

Пенсионер из Уфы полгода прожил в квартире, где посреди комнаты лежал труп его брата. Друзьям он рассказывал, что родственник уехал на заработки.
Соседи жаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры, однако о происходящем стало известно только после визита в квартиру друга погибшего. Он увидел, что разложившийся труп лежит в центре комнаты лицом вниз, после чего вызвал полицию.
Силовики, приехавшие на место, попросили пенсионера взять с собой паспорт и увезли в отделение. Выяснилось, что он сумасшедший,
Накануне тело мужчины без головы и рук нашли в Тракторозаводском районе Волгограда. Труп был обнаружен у посёлка Дачный на берегу реки Мокрая Мечетка. На него наткнулся один из местных рыбаков, который и сообщил о находке в полицию. После того как вмёрзшее в лёд тело было извлечено спасателями, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. По мнению следователей, гибель мужчины носит некриминальный характер.
Ранее NEWS.ru писал, что вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела женщины. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали мужчину 1956 года рождения. Он дал признательные показания.