Житель Уфы полгода жил с трупом брата

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионер из Уфы полгода прожил в квартире, где посреди комнаты лежал труп его брата. Друзьям он рассказывал, что родственник уехал на заработки.

Соседи жаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры, однако о происходящем стало известно только после визита в квартиру друга погибшего. Он увидел, что разложившийся труп лежит в центре комнаты лицом вниз, после чего вызвал полицию.

Силовики, приехавшие на место, попросили пенсионера взять с собой паспорт и увезли в отделение. Выяснилось, что он сумасшедший, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне тело мужчины без головы и рук нашли в Тракторозаводском районе Волгограда. Труп был обнаружен у посёлка Дачный на берегу реки Мокрая Мечетка. На него наткнулся один из местных рыбаков, который и сообщил о находке в полицию. После того как вмёрзшее в лёд тело было извлечено спасателями, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. По мнению следователей, гибель мужчины носит некриминальный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе были обнаружены пакеты с частями тела женщины. По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали мужчину 1956 года рождения. Он дал признательные показания.