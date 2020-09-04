Житель Твери отправится в тюрьму за снятие скальпа с жены на глазах детей

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Суд в Тверской области приговорил к двум годам колонии-поселения мужчину, который лишил свою жену волосяного покрова на голове на глазах детей.

Преступление произошло в июне 2020 года после семейной прогулки. Житель Твери поругался с женой, а когда она вместе с детьми зашла в подъезд накинулся на неё с ножом. Мужчина нанёс супруге десять ножевых ранений, а также снял с неё скальп. Дети были свидетелями преступления. В момент нападения на жену 34-летний мужчина был пьян.

Медики оценили тяжесть вреда здоровью как средней.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

NEWS.ru писал, что СК России подозревает 34-летнего жителя Москвы в истязании двух дочек и сына. По версии следствия, мужчина на протяжении шести лет в состоянии алкогольного опьянения всячески избивал своих детей.