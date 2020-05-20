Житель Татарстана обнаружил дома тела жены и восьмилетнего сына

Вернувшийся домой житель города Альметьевска обнаружил тела 38-летней супруги и восьмилетнего сына. Квартира была заперта изнутри.
По информации РИА Новости, следователи обнаружили следы удушения на теле ребёнка, а также записку матери, которая, предположительно, покончила с собой, когда супруг отлучился.
Следственное управление СК по Татарстану расследует дело об убийстве ребёнка.
Как писал NEWS.ru, 19 мая в Подмосковье задержали 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребёнка.
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