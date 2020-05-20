Житель Татарстана обнаружил дома тела жены и восьмилетнего сына

https://static.news.ru/photo/c9deb2de-9a8f-11ea-869a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вернувшийся домой житель города Альметьевска обнаружил тела 38-летней супруги и восьмилетнего сына. Квартира была заперта изнутри.

По информации РИА Новости, следователи обнаружили следы удушения на теле ребёнка, а также записку матери, которая, предположительно, покончила с собой, когда супруг отлучился.

Следственное управление СК по Татарстану расследует дело об убийстве ребёнка.

Как писал NEWS.ru, 19 мая в Подмосковье задержали 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребёнка.