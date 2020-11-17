Житель Сочи до смерти избил знакомого за испачканную одежду сына

https://static.news.ru/photo/0a00269a-28c5-11eb-9cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи местный житель до смерти избил своего знакомого за испачканную одежду сына, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, следует из сообщения СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 30 октября 45-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, проживающему в переулке Озёрном в посёлке Алексеевском. Вскоре между приятелями возникла ссора из-за того, что гость испачкал одежду сына хозяина дома.

Обвиняемый нанёс своему оппоненту как минимум пять ударов в область головы, однако потерпевший смог самостоятельно уйти домой. По пути его состояние заметно ухудшилось, местные жители вызвали бригаду скорой помощи.

Днём 5 ноября мужчина скончался в результате причинённых ему повреждений, — говорится в сообщении СУ СК, передаёт РИА Новости.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что 16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра.

У школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота.