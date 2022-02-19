Житель Сахалина перерезал горло женщине за громкую музыку

На Сахалине местный житель напал с ножом на женщину, которая слушала громкую музыку. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России, мужчина попытался перерезать её горло, нанеся удар в шею. В настоящее время, пострадавшая госпитализирована, а злоумышленник отправлен в СИЗО.
Инцидент
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
17 февраля вечеринка с алкоголем закончилась дракой на ножах в одном из подъездов Санкт-Петербурга. Участники поножовщины поссорились из-за девушки и залили кровью весь подъезд, чем сильно напугали жильцов. Полицейские были вынуждены силой пробиваться в квартиру: хозяйка забаррикадировала дверь холодильником и находилась в состоянии сильного испуга. Соседи пострадавшей уверяют, что девушка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажёров, что нередко заканчивается скандалами.