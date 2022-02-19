Житель Сахалина перерезал горло женщине за громкую музыку

На Сахалине местный житель напал с ножом на женщину, которая слушала громкую музыку. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России, мужчина попытался перерезать её горло, нанеся удар в шею. В настоящее время, пострадавшая госпитализирована, а злоумышленник отправлен в СИЗО.

Инцидент произошёл в время распития спиртных напитков. Потерпевшая пришла в гости к своим знакомым и включила музыку. Одному из гостей это не понравилось, он несколько раз сделал ей замечание и вспыхнула ссора. В результате мужчина схватился за нож и нанёс гостье удар в шею и проникающее колото-резаное ранение груди, повредив внутренние органы.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

17 февраля вечеринка с алкоголем закончилась дракой на ножах в одном из подъездов Санкт-Петербурга. Участники поножовщины поссорились из-за девушки и залили кровью весь подъезд, чем сильно напугали жильцов. Полицейские были вынуждены силой пробиваться в квартиру: хозяйка забаррикадировала дверь холодильником и находилась в состоянии сильного испуга. Соседи пострадавшей уверяют, что девушка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажёров, что нередко заканчивается скандалами.