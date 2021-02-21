Житель Приморья попал в больницу после нападения медведицы

https://static.news.ru/photo/e9c61db2-74d7-11eb-9cd4-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Приморье медведица напала на местного жителя. Мужчина остался жив, но был госпитализирован с травмами ног.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ, инцидент произошёл возле посёлка Врангель в районе бухты Шепалово. 56-летний житель посёлка обратился в дежурную часть, сообщив, что на его 33-летнего сына напало дикое животное.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги, — передаёт источник.

В соцсетях позже появились подробности происшествия. Оказывается, мужчина в лесу набрёл на лежбище медведицы, которая расположилась там с медвежонком. Животное усмотрело в человеке угрозу и напало на него. Он успел взобраться на находившуюся рядом вышку, но медведица всё же схватила его за ногу.

Отмечается, что пострадавший сумел оказать себе первую помощь. Сидя наверху, он наложил на рану повязку, а потом вызвал спасателей.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как четыре белых медведя устроили погоню за грузовиком в Якутии. Видеозапись преследования опубликовали во «ВКонтакте».

Цель животных авторы видео не объяснили, и, судя по кадрам, в кузове КамАЗа было пусто, так что, скорее всего, мохнатые преследователи хотели просто покататься или узнали водителя, который их подкармливал. При этом один из них опёрся передними лапами на грузовик, пытаясь забраться в него.