Житель Подмосковья выстрелил в двухлетнего сына из пневматической винтовки

https://static.news.ru/photo/b941eabe-6a18-11eb-8498-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одинцовская городская прокуратура по поручению надзорного ведомства Московской области проведёт проверку инцидента с пострадавшим от выстрела из пневматического оружия ребёнком.

Представители областной прокуратуры рассказали об этом «Радио 1». Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере надзора над несовершеннолетними. Прокуратура также проверит действия родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию ребёнка. Меры прокурорского реагирования будут приняты в случае, если ведомство найдёт для этого достаточные основания.

7 февраля полиция Москвы приняла сообщение из Морозовской детской городской больницы о двухлетнем пациенте с подозрительным ранением. Выяснилось, что ребёнка ранил в салоне автомобиля Range Rover его отец. Мать пострадавшего утверждает, что мужчина случайно выстрелил в сына из пневматической винтовки.

Как писал NEWS.ru, житель города Элирия (Огайо, США) в декабре 2020 года застрелил своего 28-летнего сына, приняв его за оленя. Примечательно, что против отца не выдвинули никаких обвинений. Дело в том, что по местным законам охотники в сумерках должны носить специальную одежду оранжевого цвета. Погибший сын забыл её надеть и вышел на открытую местность, где отец принял его за животное.