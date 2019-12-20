Житель Химок ограбил модный дом Киры Пластининой в Москве. Добычей злоумышленника стали 7,5 тысячи рублей.
О пропаже денег в полицию сообщила администратор магазина. Через некоторое время похититель был задержан. Сотрудник правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия,
Ранее NEWS.ru писал, что в Рязани мужчина совершил налёт на аптеку и, угрожая персоналу расправой, похитил тонометр. Когда его задержали, выяснилось, что прибор он продал случайным знакомым, а вырученные деньги потратил на спиртное и наркотики.
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