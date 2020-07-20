Житель Подмосковья дважды задавил жену

https://static.news.ru/photo/d4577710-c9a0-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Голицыно местный житель убил свою супругу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сбил и переехал женщину на автомобиле.

После того как он обнаружил, что женщина ещё подаёт признаки жизни, злоумышленник переехал её повторно. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным РЕН ТВ, убийство было совершено на почве личной неприязни. Преступник уже ранее был судим. Подробности происшествия выясняются.

Как писал ранее NEWS.ru, пьяный житель Чувашии после ДТП хотел задавить полицейского. Авария произошла 24 сентября 2019 года возле деревни Юнга, виновник скрылся на автомобиле ВАЗ-2110, однако местонахождение нарушителя было установлено полицейским, который на служебной машине стал преследовать подозреваемого.