В Петрозаводске мужчина скончался от ножевого ранения. В момент инцидента он находился в полицейской машине.
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Издание пока не получило комментарии из полиции.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Омска умер в полиции в ожидании допроса. Полицейские утверждают, что против мужчины не применялись какие-либо насильственные действия. Ему стало плохо в ожидании очереди. Он потерял сознание и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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