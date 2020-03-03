https://static.news.ru/photo/879a885a-5d48-11ea-92b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петрозаводске мужчина скончался от ножевого ранения. В момент инцидента он находился в полицейской машине.

По версии издания «Столица на Онего», в выходные сотрудники полиции разняли драку на одной из улиц Петрозаводска. Двух дебоширов они посадили в одну полицейскую машину. По данным издания, в ней один из участников драки ударил другого ножом. Пострадавший скончался.

Издание пока не получило комментарии из полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Омска умер в полиции в ожидании допроса. Полицейские утверждают, что против мужчины не применялись какие-либо насильственные действия. Ему стало плохо в ожидании очереди. Он потерял сознание и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.