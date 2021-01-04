Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке сбежать

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Мужчина, которого подозревают в расправе над супругой в одной из квартир в Санкт-Петербурге, упал с седьмого этажа, пытаясь скрыться с места преступления. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Подозреваемый в убийстве супруги ножом в Выборгском районе Петербурга упал с седьмого этажа, пытаясь сбежать, — сказал инсайдер РИА Новости.

Кровавая расправа произошла в ночь на 5 января в доме на проспекте Просвещения. 46-летний житель забаррикадировался в квартире вместе с семьёй и грозился убить своих домочадцев. После того как в квартиру ворвались полицейские, глава семейства попытался сбежать через балкон, но сорвался и упал с седьмого этажа. Мужчина погиб на месте, а его раненую жену увезли в больницу, где она скончалась от полученных травм. Из-за чего произошёл конфликт, правоохранители не сообщили. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.

В конце ноября в Северной столице произошёл похожий случай. Но в тот раз всё закончилось не так трагично. В Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их.

Одного из детей он вывешивал из окна и тряс. Очевидцы просили прекратить издевательства, в ответ на это в их адрес звучала лишь нецензурная брань. Отряд петербургского спецназа готовился брать квартиру неадекватного горожанина штурмом. Однако позже он самостоятельно сдался полиции. Переговоры с мужчиной вёл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Именно он уговорил мужчину отпустить детей, некоторым из которых потребовалась помощь врачей. Позже ему предъявили обвинения, сообщал NEWS.ru.