Житель Петербурга выстрелил в соседку после ссоры

В Санкт-Петербурге житель коммуналки выстрелил в лицо соседке после ссоры, которая касалась уборки помещения. Об этом пишет «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается , что конфликт между мужчиной и женщиной произошёл по поводу того, кто будет убираться. Через некоторое время мужчина схватил пистолет «Оса», лежавший на тумбочке, и выстрелил в лицо соседке.

При этом само оружие принадлежало другому жильцу коммуналки. После случившегося мужчина позвонил в полицию и вызвал врачей.

Прибывшая на место полиция задержала стрелка, а пострадавшую доставили в больницу. При этом женщину отправили в реанимацию, где ей сделали операцию. После этого она не сдала своего соседа и не написала на него заявление, сообщив, что в неё выстрелил неизвестный мужчина около дома.

Ранее стало известно, что на детской площадке Новокузнецка сцепились две женщины, одна из которых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелила в оппонентку из пневматического пистолета.