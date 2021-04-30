Житель Петербурга попал в больницу из-за взрыва телефона

https://static.news.ru/photo/fbd74888-a9bf-11eb-b034-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга был госпитализирован с ожогами после того, как у него в кармане взорвался смартфон. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент, произошедший на улице Дыбенко, был снят камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как сидевший на скамейке мужчина внезапно скатывается с неё, а из-под его куртки идёт дым.

Пострадавший пытался снять верхнюю одежду, а также хлопал себя рукой по груди, но самостоятельно справиться с проблемой не мог. Ему помогли двое прохожих, которые полили его водой из бутылок.

После этого они раздели пострадавшего по пояс, вызвали ему скорую помощь и дождались приезда медиков.

Ранее в Роскачестве рассказали, что к порче аккумулятора и даже возгоранию телефона может привести неправильная зарядка. По словам специалистов, вред смартфону может в первую очередь нанести адаптер питания. Не каждый тип устройства подойдёт конкретному гаджету, поэтому перед использованием нужно изучить все технические характеристики телефона. Например, существуют зарядные устройства с технологией быстрой зарядки, но в этой ситуации повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве.