Житель Петербурга погиб во время катания на «ватрушке»

https://static.news.ru/photo/4f79873c-5423-11eb-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина получил смертельную травму во время катания на тюбинге("ватрушке«). По факту его гибели городской главк СКР проводит доследственную проверку.

Инцидент произошёл 9 января в Красносельском районе Северной столицы. Мужчина при катании случайно столкнулся с деревом и получил повреждения головы, приведшие к летальному исходу. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что 35-летняя женщина и её годовалый ребёнок разбились в Уфе при катании с горки на «ватрушке». Они выжили, но получили серьёзные травмы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать прав водителей, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам «ватрушках». По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.