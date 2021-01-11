Житель Петербурга погиб во время катания на «ватрушке»

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина получил смертельную травму во время катания на тюбинге("ватрушке«). По факту его гибели городской главк СКР проводит доследственную проверку.
Инцидент произошёл 9 января в Красносельском районе Северной столицы. Мужчина при катании случайно столкнулся с деревом и получил повреждения головы, приведшие к летальному исходу. Он скончался на месте происшествия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение,
Ранее NEWS.ru писал, что 35-летняя женщина и её годовалый ребёнок разбились в Уфе при катании с горки на «ватрушке». Они выжили, но получили серьёзные травмы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать прав водителей, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам «ватрушках». По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.