Житель Петербурга погиб, упав с 18 этажа на 10-летнюю девочку

Житель Санкт-Петербурга выпал из окна 18-го этажа на девочку, которая шла по улице вместе с матерью. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина погиб, девочка получила перелом ноги. Кадры происшествия попали на камеры наблюдения вблизи места трагедии.

Мужчина 46 лет упал с балкона 18 этажа на 10-летнюю девочку в Приморском районе. Он погиб. Ребёнка увезли в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 29 января на Загорьевской улице в Москве из окна 22-го этажа выпала школьница, она осталась жива. Известно, что 14-летняя девочка состоит на учёте у психиатра. По некоторым данным, у неё мог случиться приступ, из-за которого она вывалилась с балкона. По другим сведениям, школьница пыталась перелезть через балкон и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил.

Как заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов, школьницу отчасти спасло наличие алкоголя в крови, поскольку в состоянии опьянения «тело становится расслабленным, не успевает напрягаться и концентрироваться на чём-то, поэтому при падении энергия распределяется более равномерно». Свою роль, по его словам, сыграли и препятствия в виде карнизов, выступов, бельевых верёвок, а также сугробы, куда она могла упасть.