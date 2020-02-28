https://static.news.ru/photo/72b1780a-5a09-11ea-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Житель Пермского края получил один год и четыре месяца колонии строгого режима за то, что едва не сжёг свою сожительницу за порчу телефона.

Инцидент произошёл в августе 2019 года. Пара находилась в гостях у знакомых. Во время застолья между мужчиной и его подругой вспыхнула ссора из-за того, что женщина случайно разбила гаджет.

Рассерженный хозяин взял бутылку с растворителем, облил жидкостью женщину и поджёг. Когда у потерпевшей загорелись волосы и одежда, мужчина, осознав происходящее, начал тушить огонь руками и водой. В итоге женщина получила ожоги различной степени.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Вынесенный мужчине приговор в законную силу пока не вступил, сообщается на сайте главка МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Рязани поджёг 17-летнего подростка, облив его бензином. Когда на его крики прибежали родители, злоумышленник ударил трубой по голове отца подростка и пытался сжечь его мать.