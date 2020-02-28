Житель Пермского края получил один год и четыре месяца колонии строгого режима за то, что едва не сжёг свою сожительницу за порчу телефона.
Инцидент произошёл в августе 2019 года. Пара находилась в гостях у знакомых. Во время застолья между мужчиной и его подругой вспыхнула ссора из-за того, что женщина случайно разбила гаджет.
Рассерженный хозяин взял бутылку с растворителем, облил жидкостью женщину и поджёг. Когда у потерпевшей загорелись волосы и одежда, мужчина, осознав происходящее, начал тушить огонь руками и водой. В итоге женщина получила ожоги различной степени.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Вынесенный мужчине приговор в законную силу пока не вступил,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Рязани поджёг 17-летнего подростка, облив его бензином. Когда на его крики прибежали родители, злоумышленник ударил трубой по голове отца подростка и пытался сжечь его мать.
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