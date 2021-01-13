Житель Новосибирска сбил пешехода и отвёз его в багажнике на кладбище

В Новосибирске водитель сбил пешехода, но вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.
Как
Судя по всему, пострадавший скончался не сразу, и если бы виновник ДТП вызвал врачей, возможно, человека удалось бы спасти. Однако водитель бросил человека умирать в снегу.
Смерть наступила от тупой травмы головы в виде перелома костей черепа, кровоизлияний под оболочками головного мозга, очага ушиба головного мозга, осложнившейся развитием отёка и дислокации головного мозга с вклинением стволовой части в большое затылочное отверстие, — сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.
Заседание суда назначено на 18 января. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что двое граждан Украины погибли и ещё двое получили травмы в ДТП на трассе М4 в Ростовской области, при котором перевернулся рейсовый автобус Москва — Донецк. Из 18 человек, находившихся в автобусе, 15 были украинцами. Генеральное консульство страны в Ростове-на-Дону проинформировало родственников погибших и пострадавших о происшествии.