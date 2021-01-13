Житель Новосибирска сбил пешехода и отвёз его в багажнике на кладбище

https://static.news.ru/photo/dcae93ce-5638-11eb-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Новосибирске водитель сбил пешехода, но вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, он положил его в багажник и отвёз на городское кладбище, где и оставил. Тело погибшего было обнаружено сутки спустя.

Как сообщает портал «Тайга.инфо», мужчина, управлявший автомобилем, сбил пешехода, двигавшегося по правой полосе в попутном направлении. Теперь водитель находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места происшествия, а также по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.

Судя по всему, пострадавший скончался не сразу, и если бы виновник ДТП вызвал врачей, возможно, человека удалось бы спасти. Однако водитель бросил человека умирать в снегу.

Смерть наступила от тупой травмы головы в виде перелома костей черепа, кровоизлияний под оболочками головного мозга, очага ушиба головного мозга, осложнившейся развитием отёка и дислокации головного мозга с вклинением стволовой части в большое затылочное отверстие, — сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Заседание суда назначено на 18 января. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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