Житель Норильска задержан за вербовку помощников для ИГ

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Житель Норильска задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Установлено, что, проникнувшись идеями радикального ислама, житель г. Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Отмечается, что по месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности. Наказание за вербовку может достигать 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, на сирийско-турецкой границе были задержаны 12 боевиков ИГИЛ, в числе которых оказались пятеро граждан РФ. Об этом заявили в Минобороны Турции. В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл ещё 31 декабря 2020 года. Боевики пытались перейти границу в районе города Рейханлы провинции Хатай.