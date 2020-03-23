https://static.news.ru/photo/1a70b32c-6cec-11ea-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Живущий в Москве 42-летний выходец из Магаданской области решил похвастаться подаренным автоматом Калашникова перед сыном и заодно устроить ребёнку «урок патриотического воспитания». Для этого мужчина устроил стрельбу с лоджии собственной квартиры.

Подробности происшествия приводит телеканал «360». Очевидец сообщил в полицию о звуках выстрелов со стороны дома № 8 по улице Скульптора Мухиной в ночь на субботу, 21 марта. Прибывшие по вызову правоохранители вычислили стрелка.

Как удалось установить в ходе разбирательства, накануне инцидента друзья подарили мужчине охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. Все документы на оружие были оформлены в соответствии с законодательством. Вернувшись поздно вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина захотел продемонстрировать подарок 10-летнему сыну. Простой демонстрацией оружия отец не ограничился и, выйдя на лоджию, произвёл два одиночных выстрела и две короткие очереди.

Стрелок признался полицейским, что не хотел производить столько шума. Также он отметил, что сожалеет о своём поступке. Автомат у мужчины изъяли, исследование показало, что стрелять боевыми патронами из него было нельзя. По факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в одной из школ Приамурья. Местный подросток расстрелял школьников из травматического оружия, а потом заявил, что «просто хотел поиграть».