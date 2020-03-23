Живущий в Москве 42-летний выходец из Магаданской области решил похвастаться подаренным автоматом Калашникова перед сыном и заодно устроить ребёнку «урок патриотического воспитания». Для этого мужчина устроил стрельбу с лоджии собственной квартиры.
Подробности происшествия
Как удалось установить в ходе разбирательства, накануне инцидента друзья подарили мужчине охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. Все документы на оружие были оформлены в соответствии с законодательством. Вернувшись поздно вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина захотел продемонстрировать подарок 10-летнему сыну. Простой демонстрацией оружия отец не ограничился и, выйдя на лоджию, произвёл два одиночных выстрела и две короткие очереди.
Стрелок признался полицейским, что не хотел производить столько шума. Также он отметил, что сожалеет о своём поступке. Автомат у мужчины изъяли, исследование показало, что стрелять боевыми патронами из него было нельзя. По факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в одной из школ Приамурья. Местный подросток расстрелял школьников из травматического оружия, а потом заявил, что «просто хотел поиграть».
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