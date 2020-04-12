Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции

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Житель Москвы едва не упал с высоты 15-го этажа при попытке сфотографироваться. Его спасли сотрудники полиции.

Инцидент произошёл на Рождественской улице. Мужчина делал селфи на подоконнике, но не удержался и вывалился в раскрытое окно. Ему удалось уцепиться за карниз, на котором он и провисел до прибытия полицейских.

Сотрудники МВД также установили, что мужчина проживает в соседнем доме. В связи с этим в отношении него был составлен протокол о нарушении режима самоизоляции, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Восточном Дегунино девушка выпала из окна на 9-м этаже и осталась жива. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.