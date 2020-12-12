Житель Москвы брызнул из перцового баллончика в продавца в магазине

https://static.news.ru/photo/33804d5e-3df3-11eb-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столицы неадекватно отреагировал на просьбу продавца-кассира предъявить паспорт при покупке алкоголя. В ответ мужчина распылил в лицо работницы магазина газово-перцовый баллончик.

Инцидент произошёл на улице Декабристов. Воспользовавшись баллончиком, хулиган скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает сайт «МВД-медиа».

Ранее NEWS.ru писал, что московский таксист вступил в перепалку со своими пассажирами — семейной парой с ребёнком — и брызнул в них из баллончика.

По словам водителя, глава семейства напал на него и нанёс многочисленные ушибы. Кроме того, он обвинил пассажира в повреждении автомобиля.