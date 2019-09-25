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Следственное управление СКР по Республике Марий Эл завершило расследование в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в похищении и сексуальном насилии над пятилетней девочкой.

По данным следствия, преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 16 июля 2019 года вытащил ребёнка через забор детского сада, после чего увёл в лес и совершил насильственные действия сексуального характера. Его обнаружили в течение часа.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом насилии над воспитанником. Инцидент произошёл в городе Светлогорске Ленинградской области.