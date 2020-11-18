Житель Липецка сделал ремонт в чужой квартире и вынес стиральную машину

https://static.news.ru/photo/d84420a4-29b7-11eb-be1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/CHROMORANGE/PHOTOG/Global Look Press

В Липецке местный житель по найму сделал ремонт в чужой квартире и вынес из жилища стиральную машину, следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.

Инцидент произошёл на Звёздной улице. Так, один из горожан нанял 36-летнего мужчину для выполнения ремонтных работ. Злоумышленник имел неограниченный доступ в квартиру и, воспользовавшись случаем, решил незаконно обогатиться.

Пострадавший поспешил обратиться по данному факту в полицию. Вскоре правоохранители произвели задержание злоумышленника. Как выяснилось, похититель продал стиральную машину, передаёт портал Gorod48.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что студент, приехавший из Камеруна, пострадал от рук злоумышленников в подмосковных Люберцах. Так, у молодого человека украли багаж на 1 млн рублей.

Инцидент произошёл на городской автостанции. Студент оставил две сумки без присмотра, и вскоре его багаж исчез.