16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Житель Липецка сделал ремонт в чужой квартире и вынес стиральную машину

18:51, 18 ноября 2020 11
Фото: CHROMORANGE/CHROMORANGE/PHOTOG/Global Look Press

В Липецке местный житель по найму сделал ремонт в чужой квартире и вынес из жилища стиральную машину, следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.

Инцидент произошёл на Звёздной улице. Так, один из горожан нанял 36-летнего мужчину для выполнения ремонтных работ. Злоумышленник имел неограниченный доступ в квартиру и, воспользовавшись случаем, решил незаконно обогатиться.

Пострадавший поспешил обратиться по данному факту в полицию. Вскоре правоохранители произвели задержание злоумышленника. Как выяснилось, похититель продал стиральную машину, передаёт портал Gorod48.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что студент, приехавший из Камеруна, пострадал от рук злоумышленников в подмосковных Люберцах. Так, у молодого человека украли багаж на 1 млн рублей.

Инцидент произошёл на городской автостанции. Студент оставил две сумки без присмотра, и вскоре его багаж исчез.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео