https://static.news.ru/photo/29fc6eb6-4042-11ea-942c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

В результате случившегося пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан нападавший. При обыске у него обнаружили орудие преступления.

В отношении 36-летнего жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Как ранее писал NEWS.ru, вечером в среду, 22 января, неизвестные ворвались в гостиницу «РАО Академическая» и устроили стрельбу. В результате происшествия двое получили ранения.