Житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
В результате случившегося пострадали четыре человека. Один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан нападавший. При обыске у него обнаружили орудие преступления.
В отношении 36-летнего жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Как ранее писал NEWS.ru, вечером в среду, 22 января, неизвестные ворвались в гостиницу «РАО Академическая» и устроили стрельбу. В результате происшествия двое получили ранения.
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