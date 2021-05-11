Жителя Кубани подозревают в убийстве семьи и поджоге дома

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В Краснодарском крае мужчину заподозрили в жестоком убийстве семьи. Тела троих человек были обнаружены после тушения пожара в частном доме. Криминалисты нашли на погибших следы насильственной смерти, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следователи полагают, что 26-летний подозреваемый сначала убил ножом и топором 80-летнего отца, 71-летнюю мать и 41-летнего брата, а потом попытался скрыть следы преступления и поджёг дом.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено в ночь на 12 мая. Мужчина пытался скрыться, но его нашли и задержали.

На теле подозреваемого также были обнаружены ножевые ранения, он госпитализирован. По предварительным данным, предполагаемый убийца страдает от психического расстройства.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следователи направили запрос в органы здравоохранения, чтобы выяснить, состоял ли задержанный у них на учёте.

Ранее муж блогера из Екатеринбурга Кристины Журавлёвой, которая была найдена мёртвой в апреле, признался в убийстве женщины.