Житель Красноярска напал с ножом на двух подростков

В Красноярске 57-летний местный житель напал с ножом на двух подростков и ранил одного из них. Злоумышленник задержан. Его мотивы неизвестны. Об этом сообщается на сайте краевого главка МВД.

Инцидент произошёл в микрорайоне Пашенный. Ранение получил 15-летний подросток, а 17-летнего молодого человека нападавший ударил рукой.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что мужчина не был судим.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на подростков 14 и 17 лет у московского торгового центра «Авиапарк». Младший ребёнок получил ушибы лица, а старший — закрытую черепно-мозговую травму и, вероятно, перелом челюсти. По подозрению в нападении полиция задержала двоих уроженцев Узбекистана, на них заведено уголовное дело.