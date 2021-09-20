Житель Красноярска напал с ножом на двух подростков

В Красноярске 57-летний местный житель напал с ножом на двух подростков и ранил одного из них. Злоумышленник задержан. Его мотивы неизвестны. Об этом сообщается на сайте краевого главка МВД.
Инцидент произошёл в микрорайоне Пашенный. Ранение получил 15-летний подросток, а 17-летнего молодого человека нападавший ударил рукой.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. В отношении него
Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на подростков 14 и 17 лет у московского торгового центра «Авиапарк». Младший ребёнок получил ушибы лица, а старший — закрытую черепно-мозговую травму и, вероятно, перелом челюсти. По подозрению в нападении полиция задержала двоих уроженцев Узбекистана, на них заведено уголовное дело.