Житель Кирова выбросил с балкона полуторагодовалого ребёнка

https://static.news.ru/photo/0ed05b4c-b310-11eb-97d1-96000091f725_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

В Кирове задержан местный житель, который сбросил с пятого этажа полуторагодовалого ребёнка. Малыш погиб. В момент преступления мужчина был нетрезв, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла днём 11 мая. По данным ведомства, кировчанин остался с сыном своей знакомой, которая с подругой отправилась в магазин за очередной порцией алкоголя. Что послужило причиной действий мужчины, выясняют следователи. Однако в какой-то момент он вышел на балкон и бросил малыша с высоты.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Известно, что ранее он был судим за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ещё одно дело — уже о халатности — возбуждено в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выяснилось, что мать ребёнка состояла у них на учёте. Проверят следователи и работу медиков, которые были должны следить за здоровьем мальчика.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина убил ножом и топором пожилых отца и мать, а с ними и своего брата. После этого он попытался скрыть следы преступления, поджёг дом и подался в бега.