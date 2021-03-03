Житель Кирова случайно ограбил магазин, пока продавец спал

https://static.news.ru/photo/960dce30-7c2b-11eb-8d05-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с камеры наблюдения

В Кирове прохожий ограбил круглосуточный магазин, воспользовавшись сном продавца. Инцидент произошёл около 04:00.

Мужчина проходил мимо магазина и заметил, что сидящий в кресле продавец спит. Тогда прохожий зашёл в помещение, аккуратно вытащил ключи, открыл дверь и вытащил из кассы 12 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленник задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве администратор магазина избил покупателя за кражу бутылки водки. Инцидент произошёл на улице Дубинская. Пострадавший мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он впал в кому. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В московском ресторане пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей. Деньги лежали в кожаной сумке, которую бывший чекист поставил на соседний стул. Когда он завершил трапезу, то обнаружил, что сумка открыта и денег в ней нет. Установленные в ресторане камеры наблюдения засекли неизвестного, который вытащил денежные средства. Пенсионер ФСБ обратился в полицию.

Как писал NEWS.ru, в Тольятти задержали местного жителя, который украл из продуктового магазина 50 шоколадок. Мужчина признался в совершении правонарушения. По словам руководства магазина, сумма ущерба превысила пять тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.