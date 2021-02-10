Житель Карелии умер после прививки «Спутник V» от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e316a42-6b99-11eb-8042-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карелии на пятый день после вакцинации препаратом «Спутник V» скончался мужчина. Региональный Минздрав утверждает, что причиной его смерти стала пневмония, не связанная с вакцинацией.

По данным ведомства, мужчина переохладился после прививки.

Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что после вакцинации иммунитет развивается медленно, поэтому очень важно беречь своё здоровье и соблюдать все рекомендации врачей. Там также напомнили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать заболевание.

Как сообщается в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте», Биктимиров Александр сделал прививку 29 января. После получения вакцины от коронавируса у него развилась сильнейшая пневмония. Через пять дней он умер, 9 февраля мужчина был похоронен.

По словам замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Дениса Логунова, около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян.

Ранее Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии препарату выдадут, то его можно будет централизованно поставлять в страны ЕС, писал NEWS.ru.