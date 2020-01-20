https://static.news.ru/photo/c2b8181e-3b59-11ea-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Житель Камчатки был обнаружен спасателями после трёх дней, которые заблудившийся мужчина провёл на морозе, греясь у костра. В настоящее время его отвезли в ближайшую больницу для тщательного обследования. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали сотрудники пресс-службы краевого главка МЧС.

Отмечается, что об исчезновении мужчины спасателям сообщил брат пропавшего. Заявитель подчеркнул: его родственник отправился на снегоходе из одного села в другое и исчез.

В течение трёх дней поисками мужчины занимались спасатели и волонтёры. Его удалось обнаружить примерно в 12 километрах от устья реки Макарова. Всё это время пропавший провёл на морозе, пытаясь согреться возле костра.

Мужчина выехал из одного села в другое в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15–20 градусов, — приводит РИА Новости сообщение от краевого главка МЧС.

В настоящее время мужчину отправили в больницу. По предварительной информации, у него лёгкая степень обморожения кистей и стоп.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы нашли шестерых рыбаков. Мужчины заблудились по дороге домой. Они потерялись в поле под Уфой, рассказали представители МЧС Башкирии. Граждане смогли сообщить спасателям, что находятся в Уфимском районе около посёлка Авдон.