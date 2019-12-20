В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело мужчины, спрятанное в сугробе рядом с многоэтажным домом.

Тело, завёрнутое в полиэтилен, вытащили из снега на глазах у шокированных прохожих. Дальнейшая проверка показала, что труп пролежал в сугробе несколько недель.

Как сообщил «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к убийству мужчины оказался причастен его 44-летний друг. В начале декабря мужчины употребляли алкоголь в квартире у одного из них. Во время застолья мужчина оскорбительно отозвался о матери своего собутыльника, в результате возникшей драки обидчик был задушен.

Тело друга убийца завернул в полиэтилен, вынес на улицу и закопал в ближайшем сугробе.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, с ним работают следователи.

Ранее NEWS.ru сообщал о жителе Салехарда, который убил брата, вспомнив во время застолья свои детские обиды. 57-летний мужчина нанёс молотком брату не менее семи ударов по голове и один удар в грудную клетку.

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