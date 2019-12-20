В Петропавловске-Камчатском обнаружили тело мужчины, спрятанное в сугробе рядом с многоэтажным домом.
Тело, завёрнутое в полиэтилен, вытащили из снега на глазах у шокированных прохожих. Дальнейшая проверка показала, что труп пролежал в сугробе несколько недель.
Как
Тело друга убийца завернул в полиэтилен, вынес на улицу и закопал в ближайшем сугробе.
В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, с ним работают следователи.
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