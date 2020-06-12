Житель Камчатки попал в больницу, пытаясь запустить самогонный аппарат

Взрыв в жилом доме раздался утром 3 июня в городе Елизово на Камчатке. По версии следствия, причиной ЧП стал самогонный аппарат, обнаруженный в помещении.
На место происшествия около 5 утра выезжала бригада спасателей, которая нашла в квартире одного из домов по улице Рябикова травмированного мужчину. Взрыв был такой силы, что в квартире вылетели оконные стёкла, повреждена дверь и оторван сайдинг, которым был обшит балкон,
Как считают в МВД, самогонный аппарат, стоявший в ванной комнате, разорвало, когда хозяин попытался его запустить. Мужчина доставлен в реанимацию, по факту взрыва ведётся проверка.
NEWS.ru писал ранее, что зимой 2020 года в городе Узловая Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме. В квартире выбило оконную раму.
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