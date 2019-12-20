https://static.news.ru/photo/2f5193ce-23fe-11ea-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иваново 37/vk.com

Житель Иваново устроил пожар в частном доме, решив, что за ним ведётся слежка через якобы установленную в здании скрытую камеру.

Инцидент произошёл на улице Стачек. Дом не принадлежит виновнику пожара, но он находился там с разрешения владельца.

В результате происшествия никто не пострадал. Площадь выгоревшего жилья составила около 40 кв. м. Мужчина задержан.

По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначен ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую, сообщается на сайте управления МВД по Ивановской области.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Сахалина поджёг дачный дом своей бывшей жены и сделал селфи на фоне пожара. На него завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества.