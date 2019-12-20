Житель Иваново устроил пожар в частном доме, решив, что за ним ведётся слежка через якобы установленную в здании скрытую камеру.
Инцидент произошёл на улице Стачек. Дом не принадлежит виновнику пожара, но он находился там с разрешения владельца.
В результате происшествия никто не пострадал. Площадь выгоревшего жилья составила около 40 кв. м. Мужчина задержан.
По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначен ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Сахалина поджёг дачный дом своей бывшей жены и сделал селфи на фоне пожара. На него завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества.
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