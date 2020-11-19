Житель Иркутской области расстрелял группу подростков

https://static.news.ru/photo/3a883272-2a59-11eb-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области задержан местный житель, открывший стрельбу по группе подростков, в результате инцидента погибла 15-летняя девушка, также в больницу был доставлен 17-летний юноша, следует из сообщения пресс-службы регионального главка МВД.

Как уточняется, инцидент произошёл 18 ноября около 23:00 по местному времени (18:00 мск) в селе Барлук. Так, компания молодых людей, состоящая из пяти человек, приехала к своему знакомому. Вскоре между собравшимися возник конфликт, в результате чего хозяин дома произвёл выстрелы в сторону людей.

От полученных ранений погибла 15-летняя девушка, 17-летний юноша получил ранение в область головы, в настоящее время за его жизнь борются медики, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Как выяснилось, стрелком оказался 22-летний житель села. Он открыл огонь, будучи в нетрезвом виде, из нарезного карабина марки «Сайга». В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство».

Ранее NEWS.ru писал, что проходящий военную службу в части на территории аэродрома под Воронежем срочник 9 ноября открыл огонь по людям. В результате стрельбы три человека погибли.

Исходя из информации, обнародованной в СМИ, огонь открыл 20-летний солдат по имени Антон Макаров.