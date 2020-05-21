Житель Екатеринбурга избил жену за покупку масла на взятые в кредит деньги

https://static.news.ru/photo/082f5b60-9b44-11ea-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

32-летний мужчина из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством». Он избил свою гражданскую жену за то, что та купила дешёвое масло на средства, взятые в кредит.

Об этом происшествии правозащитники из организации «Зона права» рассказали «КП-Екатеринбург». Пара осталась без средств к существованию в период самоизоляции и едва сводила концы с концами, им пришлось взять кредит на свои основные нужды.

Я старалась экономить. Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей, — цитирует потерпевшую издание.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина всё равно разозлился, когда заметил покупку. Он набросился на партнёршу и начал бить её руками и ногами. Жертва сумела убежать из квартиры и закрыть дебошира на внешний замок. Затем она обратилась в полицию и зафиксировала повреждения.

Девушка переехала к подруге, а со своим гражданским мужем прекратила всякое общение и заблокировала его во всех мессенджерах. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, если суд признает его вину.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Подмосковье, где охранники гипермаркета избили посетителя якобы за отсутствие маски.