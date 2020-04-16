Житель Белгорода трижды обокрал 94-летнюю соседку

https://static.news.ru/photo/7cdd5e34-7fc0-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородские полицейские задержали мужчину, который трижды обокрал свою соседку — 94-летнюю труженицу тыла, вдову ветерана Великой Отечественной войны. В общей сложности он похитил у неё 80 тыс. рублей.

Первую кражу злоумышленник совершил в январе. Дверь в квартиру соседки была приоткрыта, и пока она смотрела в наушниках телевизор, вор спокойно проверил содержимое шкафов, нашёл конверт с деньгами и вышел. Украденного ему хватило на пару месяцев, и он снова наведался к соседке. Зная, что она плохо слышит, он беспрепятственно похитил из того же шкафа ещё 15 тыс. рублей. Через несколько дней он опять проник в её квартиру, но денег на прежнем месте уже не нашёл. Тогда преступник, проверив холодильник, забрал с собой банку красной икры, а по пути прихватил кошелёк пенсионерки с двумя сотнями рублей.

Преступник уже сознался в содеянном. По статье «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы, пишет Life.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая за сутки обокрала три бутика в одном из торговых центров Тулы. 30-летняя женщина совершала преступления, надевая одежду на себя или пряча её. Вычислить воровку смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали её. В содеянном она уже призналась. Сейчас проверяется причастность женщины к аналогичным преступлениям.