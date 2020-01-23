https://static.news.ru/photo/8fcb3656-3e7a-11ea-a706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Башкирии изнасиловал свою четырехлетнюю дочь, после чего покончил с собой. Об этом сотрудникам СМИ стало известно в пятницу, 24 января.

Уточняется, что мужчина надругался над собственным ребёнком в селе на территории Башкирии. Свидетелем преступления стала супруга насильника. В отношении отца-извращенца возбудили уголовное дело. Однако ответить за свой поступок перед законом мужчина не успел. После изнасилования дочери он покончил с собой.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Дюртюлинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, — передаёт РИА Новости сообщение от представителей СУ СКР по региону.

Как ранее писал NEWS.ru, в полицию обратилась директор одной из школ Омской области, в которой учатся две девочки 10 и 11 лет. Она рассказала, что её ученицы подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны отца.