Житель Башкирии нашёл мёртвую внучку в бане

Следователи Бирска (Башкирия) возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Местный житель 8 апреля 2020 года обнаружил своих внучек 14 и 8 лет в бане. Девочки были без сознания.
Мужчина вынес детей на улицу. Приехавшие медики зафиксировали смерть старшего ребёнка. Младшая находится в больнице,
По предварительным данным, внучки отравились угарным газом. В настоящее время силовики выясняют обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Пожар случился в двухквартирном доме на ул. Орджоникидзе.
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