Житель Башкирии нашёл мёртвую внучку в бане

https://static.news.ru/photo/57e7e354-7cd4-11ea-bcab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press

Следователи Бирска (Башкирия) возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Местный житель 8 апреля 2020 года обнаружил своих внучек 14 и 8 лет в бане. Девочки были без сознания.

Мужчина вынес детей на улицу. Приехавшие медики зафиксировали смерть старшего ребёнка. Младшая находится в больнице, передаёт официальный сайт регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, внучки отравились угарным газом. В настоящее время силовики выясняют обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Пожар случился в двухквартирном доме на ул. Орджоникидзе.

Загорелась веранда одной из квартир, прибывшие на место пожарные обнаружили тела 23-летней и 27-летней женщин, а также мужчины 31 года.