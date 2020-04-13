Жилой дом объят огнём на Ленинском проспекте в Москве

https://static.news.ru/photo/5b16bfce-4aba-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Квартира на восьмом этаже и чердак дома № 62/1 загорелись на Ленинском проспекте в Москве. Пламя быстро распространялось, и к настоящему моменту площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

Из дома эвакуированы не менее 120 человек, среди которых оказался один москвич, находившийся на карантине из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Пожар имеет третий ранг сложности из пяти возможных. МЧС намерено для тушения огня применить авиацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что деревянные поддоны загорелись на складе в Тольятти. Огонь перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика, рассказали в местном МЧС. Общая площадь пожара составила 800 кв. метров. Инцидент произошёл возле дома № 8 по Индустриальной улице. Рядом нет жилых домов.