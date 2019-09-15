https://static.news.ru/photo/cd59198a-d79f-11e9-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Около 40 человек эвакуировали из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. Информация о пострадавших пока не поступала. Возгорания также не зафиксировали.

Представители МЧС России рассказали, что на первом этаже строения деформирована стена, присутствует запах бензина. На месте работают 21 человек, а также восемь единиц техники, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что количество пострадавших при взрыве газоводушной смеси и последовавшем за ним пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске увеличилось до 12 человек.

По словам представителя экстренных служб Иркутской области, травмы получили шесть детей и шесть взрослых. Восемь из них находятся в больнице, ещё четырём была оказана амбулаторная помощь.