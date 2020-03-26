https://static.news.ru/photo/79b20e3c-6f83-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Жильцов дома в Магнитогорске, эвакуированных после взрыва, разместят в школе. Об этом сообщили в экстренных службах.

Жильцов дома, которых эвакуировали, разместят в школе № 36, — пояснил источник ТАСС.

ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва стали два человека. На место ЧП отправился мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он поддерживает постоянную связь с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.