Жильцов дома в Магнитогорске, эвакуированных после взрыва, разместят в школе. Об этом сообщили в экстренных службах.
Жильцов дома, которых эвакуировали, разместят в школе № 36, — пояснил источник ТАСС.
ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва стали два человека. На место ЧП отправился мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он поддерживает постоянную связь с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.