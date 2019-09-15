https://static.news.ru/photo/44da44d6-d7bc-11e9-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Красноярск/vk.com

Специальная комиссия после обследования 10-этажного жилого дома в Красноярске, где произошёл хлопок, разрешила жителям вернуться в свои квартиры.

Здание осмотрели представители мэрии города и отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Проведено визуальное обследование пострадавшего подъезда, в результате которого принято решение о возвращении жильцов в свои квартиры, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В данное время выполняются работы по восстановлению теплового контура постройки, которые планируется закончить к вечеру 15 сентября.

Как ранее писал News.ru, жильцов жилого дома вывели из-за хлопка в Красноярске. В результате инцидента деформировалась стена между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие разрушения в одном из подъездов — выбиты стёкла, частично пострадали балконы.

Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.