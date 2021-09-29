Жевала одеяло: россиянка избивала семилетнюю дочь и морила голодом

В Новошахтинске Ростовской области мать получила тюремный срок за то, что избивала семилетнюю дочь и привязывала её руки и ноги колготками к батарее. Девочку также морили голодом — когда её нашли, ребёнок жевал одеяло. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 25-летняя россиянка вместе с мужем связывала дочь, чтобы ребёнок им не мешал. С чём связана такая жестокость родителей по отношению к дочери, не уточняется. Тем не менее известно, что у отчима девочки имеется психическое расстройство.

В результате мать ребёнка отправили в колонию общего режима на четыре года. Её же мужа — на принудительное лечение. Дальнейшая судьба самой девочки неизвестна. Предполагается, что компетентные органы займутся обеспечением жизни ребёнка.

Ранее в подмосковном Реутове арестовали санитарку дома престарелых, подозреваемую в жестоком обращении с постояльцами. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Женщина признала вину и созналась в содеянном, ей грозит до двух лет лишения свободы.